Questa settimana è iniziata con il maltempo su Bari e provincia, con vento forte e pioggia. Sono arrivate diverse segnalazioni riguardo alberi caduti e danni.

Maltempo nel Barese: giornata di allerta gialla

Dopo una domenica di forti raffiche di vento, che hanno creato problemi per gli atterraggi all’aeroporto di Bari, è iniziata una nuova settimana di maltempo. Un forte acquazzone ha colpito la città di Bari nelle prime ore della mattinata di questa giornata di allerta gialla per temporali e vento.

Maltempo nel Barese: vento forte e danni

Nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, sono stati segnalati numerosi danni e disagi proprio causati dalle raffiche di vento. Ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco anche in provincia. In diversi Comuni è stata disposta la chiusura di giardini e cimiteri. A Cellamare, Capurso e Turi sono stati effettuati degli interventi per alberi o grossi rami abbattuti dal vento. Secondo quanto rilevato dalla rete MeteOne Puglia e Basilicata, tra le città in cui sono state registrate le raffiche di vento più forti ci sono Bari, Ruvo, Casamassima e Valenzano.