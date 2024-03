Precipitazioni diffuse: 16 regioni in allerta meteo, emergenza maltempo in gran parte dell'Italia.

Sfortunatamente, la maggior parte dell’Italia è ancora martoriata dall’emergenza maltempo. Fino alla mezzanotte di domenica 10 marzo, l’allerta arancione per valanghe rimane confermata nelle zone est e sud-est della Valle d’Aosta, mentre nelle altre zone è stata declassata a gialla. Questa comunicazione arriva dal Dipartimento della Protezione Civile regionale e dai vigili del fuoco, i quali indicano che per domani, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’allerta sarà gialla su tutto il territorio valdostano.

Emergenza maltempo: la situazione in Val D’Aosta

Nella Valle del Lys, i sindaci di Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité hanno emesso ordinanze di chiusura stradale dalla località Yair del comune di Gaby fino a Staffal, interessando le strade regionali n. 44 e n. 43. Al momento, queste strade sono percorribili solo per mezzi di soccorso. Inoltre, i comuni di Gressoney Saint Jean e La Trinité hanno annunciato la chiusura delle scuole per l’intera giornata di domani.

La situazione a Milano

Il livello del fiume Lambro a Milano sta raggiungendo quota due metri, sollevando preoccupazioni per la sicurezza delle comunità adiacenti. Di fronte a questa situazione, come precauzione standard in tali circostanze, le autorità hanno avviato operazioni di evacuazione per le comunità situate nelle vicinanze del fiume. La sicurezza dei residenti è la massima priorità in queste situazioni di emergenza.

Granelli: “Piogge intense e continue”

L’assessore comunale alla Protezione Civile di Milano, Marco Granelli, ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Messaggero: “Piogge intense e continue, in città e a nord. Questo comporta innalzamento dei livelli. A parco Lambro evacuate le comunità”.