Una violenta ondata di maltempo sta interessando l’Emilia, portando con sé nubifragi, grandinate e temporali accompagnati da forti raffiche di vento e fulmini. Dalle province del Parmense fino al Bolognese, le condizioni meteo avverse stanno causando disagi, allagamenti e danni in diverse zone. Le autorità sono in stato di allerta e raccomandano massima prudenza mentre la situazione evolve rapidamente.

Maltempo blocca l’Aeroporto Marconi di Bologna: voli dirottati e allagamenti nella zona

L’Aeroporto Marconi di Bologna ha affrontato un pomeriggio difficile a causa di un intenso temporale che ha colpito la città e la pianura circostante, provocando allagamenti in località come San Giovanni in Persiceto e Castelfranco.

Durante la fase più critica, gli atterraggi sono stati deviati verso aeroporti alternativi, tra cui Bergamo, Venezia, Malpensa e Pisa, mentre un volo Emirates è stato indirizzato a Roma Fiumicino. Circa una decina di voli sono stati dirottati e diversi aerei sono rimasti in attesa sulla pista per il decollo. In seguito, le autorità aeroportuali hanno segnalato un miglioramento delle condizioni e la ripresa regolare del traffico aereo.

Maltempo, nubifragi e grandine in Emilia: allagamenti, danni e forti disagi

Una forte ondata di temporali accompagnata da vento, fulmini, nubifragi e grandine sta colpendo l’Emilia, interessando un’ampia area che va dal Parmense al Bolognese. A Fiorano Modenese si sono verificati allagamenti diffusi a seguito di un intenso nubifragio, con picchi di pioggia fino a 80 mm registrati sulle colline circostanti.

Numerosi danni e disagi sono stati riscontrati in molte località, tanto che alcuni Comuni, tramite i canali social, hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti. È il caso di Sassuolo e Maranello, dove si è sottolineato come le precipitazioni straordinarie abbiano provocato difficoltà rilevanti sul territorio.

Anche il Comune di Formigine ha diffuso un avviso, segnalando che il temporale sta causando allagamenti e un innalzamento dei livelli dei torrenti. Nel Bolognese, il Comune di Monte San Pietro ha lanciato un messaggio di allerta, raccomandando ai cittadini massima attenzione.

Decine di interventi sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco per svuotare locali allagati, mettere in sicurezza edifici e rimuovere alberi pericolanti. Sulla strada provinciale 7 tra Concordia e Fossa è caduto un albero, provocando la chiusura al traffico. Altri alberi caduti hanno reso necessarie la chiusura del sottopasso sulla provinciale 15 a Marzaglia e hanno parzializzato la carreggiata sulla provinciale 14 in località Altolà. A Castelfranco Emilia, colpita anche da grandine, sono chiusi i sottopassi di via Costa e via per Piumazzo.

Nel Modenese, i dati pluviometrici registrano accumuli fino a 80 mm, con allagamenti significativi a Fiorano Modenese e Sassuolo. Anche nel Bolognese e nel Ravennate si registrano disagi, mentre l’Aeroporto Marconi di Bologna ha subito deviazioni di voli durante la fase più critica del temporale.

Nel frattempo, la linea ferroviaria Bologna-Piacenza è stata temporaneamente sospesa tra Reggio Emilia e San Ilario d’Enza per un danno alla linea elettrica causato dal vento. È stato attivato un servizio bus sostitutivo tra Parma e Reggio Emilia e alcune Frecce sono state deviate sulla linea alta velocità, saltando alcune fermate.

La situazione resta monitorata con massima attenzione dalle autorità, che invitano a evitare spostamenti non necessari.

Allerta gialla per temporali domani in Emilia-Romagna, soprattutto nel centro-est

Per martedì 17 giugno è stata emessa un’allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna, con fenomeni più intensi previsti nel settore centro-orientale (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Ferrara). I rovesci dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio. Non si escludono rischi di frane, ruscellamenti, innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori e allagamenti localizzati nelle aree urbane.