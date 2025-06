Nelle ultime ore, un violento temporale ha colpito il Bellunese, provocando numerose frane e allagamenti che hanno messo in difficoltà diverse comunità. Tra le zone più colpite, la frazione di Cancia a Borca di Cadore è stata travolta da un imponente smottamento, isolando gli abitanti e richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi. La situazione resta critica e in continua evoluzione, con le autorità locali al lavoro per monitorare e gestire l’emergenza.

Allerta meteo in Veneto, frana blocca abitanti di Borca di Cadore

Nelle ultime ore un forte temporale ha colpito l’intera area del Bellunese, provocando frane e allagamenti diffusi. Un’imponente colata di detriti ha travolto in particolare la frazione di Cancia a Borca di Cadore, coinvolgendo alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni causati. La massa di fango e rocce ha invaso anche la strada statale 51 Alemagna, costringendo alla chiusura del tratto e coinvolgendo diverse automobili.

Numerosi residenti sono rimasti isolati nelle proprie case a causa del materiale franoso, sceso dopo un temporale che ha scaricato in soli trenta minuti circa 50 millimetri di pioggia. Alcune persone sono state evacuate, mentre altre abitazioni, tra cui un piccolo condominio, sono ancora raggiunte con difficoltà dai soccorsi, sebbene chi vi abita sia al momento in sicurezza.

L’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha confermato l’evento, sottolineando che non è ancora definito il numero esatto degli abitanti coinvolti. I vigili del fuoco stanno lavorando intensamente per liberare le persone rimaste bloccate e garantire loro assistenza.

La frana, staccatasi dalle pendici dell’Antelao, ha completamente ostruito la statale 51, fondamentale collegamento verso Cortina, che al momento resta chiusa al traffico.

Allerta meteo in Veneto, frana blocca abitanti di Borca di Cadore: l’appello disperato

Numerosi appelli sui social chiedono aiuto: “Siamo isolati, venite a salvarci”. I detriti avrebbero invaso le abitazioni ai piani bassi, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate dai massi che bloccano le uscite. Le sirene continuano a suonare e alcuni cercano di raggiungere i parenti a piedi.

L’area, già colpita da eventi simili nel 2009 con vittime, è ancora sotto stretto controllo delle autorità. Comune e Pro Loco invitano a non uscire e a rimanere ai piani alti. Vigili del Fuoco, Protezione civile, Anas e volontari sono al lavoro per gestire l’emergenza.