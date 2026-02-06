La Protezione Civile ha deciso di prorogare l’allerta meteo gialla in Campania sino alle ore 14.00 di domani, sabato 7 febbraio 2026.

Maltempo, prorogata l’allerta meteo gialla in Campania

Il maltempo non dà tregua, questo inizio del 2026 è stata caratterizzato da piogge, venti di burrasca e nevicate. Il Sud è stato particolarmente colpito, complice il passaggio del ciclone Harry, che ha messo in ginocchio Sicilia, Calabria e Sardegna.

La Protezione Civile, intanto, ha deciso di prorogare sino alle ore 14.00 di domani, sabato 7 febbraio, l’allerta meteo gialla in Campania. L’allerta è stata prorogata solo però in alcune zone, ecco quali.

Maltempo, prorogata l’allerta meteo gialla in Campania: le zone a rischio

Come visto, la Protezione Civile ha deciso di prorogare sino a domani, sabato 7 febbraio, alle ore 14.00, l’allerta meteo gialla in Campania, ma solo sulla zone 3, ovvero Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piacentini, e 8, ovvero Basso Cilento per il rischio idrogeologico residuo, ovvero eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbe appunto riguardare alcune zone del territorio, ove i terreni, dopo le precipitazioni di questi giorni, sono saturi e fragili. Ricordiamo che fino alle ore 23.59 di oggi resta in vigore l’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania.