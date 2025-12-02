Maltempo, violenta bomba d’acqua in Italia, zone allagate: le previsioni meteo

Roma si è svegliata martedì immersa in una pioggia fitta e persistente, che ha accompagnato la città fin dall’alba. Dall’Eur al Torrino, passando per il centro storico, la perturbazione ha creato difficoltà negli spostamenti e rallentamenti diffusi. Ore di precipitazioni continue hanno messo sotto pressione traffico, mezzi pubblici e pedoni, complicando una delle mattinate più difficili di questo inizio inverno.

La pioggia, accompagnata in alcuni momenti da raffiche di vento, ha reso molte strade scivolose e insidiose. In diversi quartieri si sono registrati allagamenti localizzati che hanno ulteriormente aggravato la viabilità. Chi si è messo in viaggio per raggiungere scuole e lavoro ha dovuto fare i conti con code, rallentamenti e un sistema stradale che, ancora una volta, mostra tutta la sua vulnerabilità ai fenomeni meteorologici intensi.

La “bufera dell’Immacolata” annuncia l’inverno: cosa aspettarsi

La perturbazione che ha colpito Roma rientra nella cosiddetta “bufera dell’Immacolata”, la prima vera fase di maltempo invernale sulla penisola. Secondo gli esperti, nei prossimi giorni non mancheranno neve a bassa quota, temporali e un generale calo delle temperature. Ma il quadro meteorologico resta molto diverso da area a area, con condizioni che cambiano sensibilmente lungo tutta l’Italia.

Nord Italia: nuvole, freddo ma niente pioggia

Nel Nord, il tempo appare più stabile: nonostante il cielo coperto, non sono previste precipitazioni rilevanti. Solo Liguria e Nordest faranno eccezione, con possibili schiarite ampie e qualche raggio di sole. Le temperature restano basse, tipicamente invernali, ma senza fenomeni estremi o criticità.

Centro Italia: piogge selettive, Roma tra le zone più colpite

Nel Centro, il maltempo colpisce in modo non uniforme. Lazio, Abruzzo e Molise saranno le aree più interessate dalle piogge, mentre sul resto delle regioni centrali prevarrà un cielo molto nuvoloso ma asciutto. A Roma la fase più intensa della perturbazione è attesa fino al pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni meteo verso sera.

Sud Italia: temporali su alcune regioni, altrove torna il sole

Nel Sud, la perturbazione interesserà soprattutto Campania, Puglia e parte della Basilicata, dove sono previste piogge di moderata intensità. Sul resto del Meridione, invece, la giornata sarà segnata da ampie schiarite e temperature più miti, restituendo un quadro nel complesso più variabile, ma meno critico rispetto al Centro.

Un’Italia divisa dal meteo: Roma affronta la sua prima vera giornata d’inverno

La giornata di martedì si presenta complessa, ma molto variabile da Nord a Sud. Roma, intanto, ha già fatto i conti con una delle prime vere ondate di maltempo invernale, tra pioggia incessante, allagamenti e traffico in difficoltà.