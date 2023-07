È successo a Modesto, in California, più precisamente al Beard Brook Park: una mamma di 27 anni è stata uccisa dal tosaerba guidato dal giardiniere mentre stava dormendo.

Una giovane mamma falciata e uccisa mentre dormiva sul prato

La vittima, Christine Chavez, era una giovane senza fissa dimora, mamma di una bambina di soli 9 anni. Il New York Post, che ha riportato questa notizia e ricostruito i passaggi della tragedia, ha reso noto che l’incidente ha avuto luogo l’8 luglio intorno a mezzogiorno. Christine stava dormento sull’erba e non si è accorta che il giardiniere, di cui non viene riportato il nome, aveva avviato il trattore attrezzato con una falciatrice per la manutenzione del prato. L’uomo ha detto alla polizia di Modesto di non essersi accorto di nulla e di aver capito che cosa era successo solo quando ha notato il corpo a brandelli nell’erba.

La famiglia accusa il giardiniere e le autorità

Per Christine non c’è stato nulla da fare, i soccorsi chiamati dall’operaio alla guida della falciatrice hanno potuto solo constatare il decesso. L’incidente ha causato un forte shock alla famiglia, in particolare alla sorella Rosalinda che ha dichiarato in un’intervista a Fox 40 come le autorità e l’operaio abbiano mancato di rispetto a Christine, lasciando che pezzi del suo corpo restassero esposti nell’erba. Per il fratello Randy la gestione negligente dei resti è dovuta soprattutto alla vita da senza fissa dimora della giovane 27enne. La famiglia, già stravolta dal dolore, ha avviato una raccolta fondi per pagare le spese legali e il funerale.

