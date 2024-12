Mamma e moglie, Huda pianifica otto vacanze all'anno per rigenerarsi e migliorare la sua vita familiare. Un esempio di come la libertà personale arricchisce il ruolo di madre e partner.

Essere madre di tre figli è una sfida che richiede dedizione e resilienza, ma non significa rinunciare a se stessi. Huda Alvi, 39 anni, ha trovato il suo equilibrio pianificando otto viaggi all’anno in solitaria, una scelta che ha condiviso con il tabloid The Mirror.

Mamma e moglie: otto vacanze all’anno per un equilibrio perfetto

Huda ritiene che i viaggi da sola non solo arricchiscano la sua vita, ma le diano anche l’opportunità di ricaricarsi e affrontare la quotidianità con una prospettiva nuova. Crede che ogni viaggio sia un’opportunità di crescita personale, che le permetta di essere una madre e una moglie più presente e soddisfatta.

Le sue avventure spaziano dalle escursioni avventurose in Costa Rica e Colombia, ai raffinati soggiorni a Parigi, fino a crociere esotiche in Vietnam. Huda crede fermamente che questi viaggi non siano solo un piacere personale, ma anche un modo per migliorare la sua vita familiare.

«Viaggiare è una parte essenziale di chi sono», racconta. «Mio marito comprende questa mia esigenza e non ho bisogno di chiedere il suo consenso per organizzare un viaggio. Tornare a casa più serena e rigenerata mi rende una madre e una moglie migliore».

Mamma e moglie migliore: otto vacanze all’anno, tre figli e un segreto

Per Huda, queste esperienze sono un atto di auto-cura e libertà. «Viaggiare da sola mi permette di personalizzare ogni momento e di esplorare al mio ritmo. Non mi lascio influenzare da chi dice che una madre non può farlo. Ho già programmato quattro viaggi per il 2025 e non vedo l’ora di partire».

La sua passione per i viaggi è iniziata nel 2018 con una vacanza in California. Oggi, vive a Toronto con il marito Yehhia Bub, pompiere di 42 anni, e i loro figli adolescenti. La coppia, oltre ai viaggi personali di Huda, organizza almeno due vacanze all’anno insieme, mantenendo vivo il legame di coppia. «Viaggiare con Yehhia è speciale, ma non rinuncerei mai alle mie avventure solitarie», conclude Huda.