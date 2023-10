Una storia strappalacrime arriva dagli Stati Uniti dove una madre single, Tiffany Barker, ha raccontato su TikTok il suo dramma personale: come riporta Leggo, la donna si è sfogata sul suo profilo social per essersi ritrovata costretta a togliere l’apparecchio dei denti alla figlia per riuscire a pagare le bollette.

“Pago quasi 3.000 dollari al mese di bollette, non ce la faccio più”

Nel video caricato sul suo profilo TikTok la donna si è sfogata per l’attuale situazione in cui si è ritrovata a vivere, con un ap al quale non riesce più a stare dietro.

“Solo di bollette pago quasi 3.000 dollari al mese” ha sottolineato la donna, che è una mamma single di due bambini. “Prendo 300 dollari al mese per il mantenimento dei miei figli, e ne ho due. Qualsiasi cosa costa tantissimo, ormai. Devono assolutamente fare qualcosa, io non ce la faccio più. L’affitto è altissimo, 2000 dollari per una casa con due camere da letto” racconta Tiffany, che poi ha aggiunto: “Non è possibile che debba spendere tra i 300 e i 400 dollari a settimana per fare la spesa. E ora si è anche alzato il prezzo della benzina e dato che per lavoro vado a pulire le case prendo la macchina tutti i giorni”.

“Devo togliere l’apparecchio a mia figlia, non me lo posso permettere”

Nel suo sfogo, che ha già raggiunto 3 milioni di views sulla piattaforma, Tiffany Barker ha inoltre spiegato come si sia ritrovata obbligata a tornare dal suo dentista di fiducia per far togliere alla figlia l’apparecchio dentale, una spesa che a fronte del resto non era più in grado di sostenere (“Sono stanca di tutto questo, mi sono dimenticata di pagare l’apparecchio a mia figlia e adesso la devo riportare dal dentista per toglierglielo perché non possono permettermi di pagare tutto in un’unica soluzione”, ha precisato).