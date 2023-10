Manifestazione CGIL, Meloni contro i cori sessisti: "Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Landini"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un durissimo attacco alla CGIL dopo che alcuni manifestanti hanno intonato dei cori di tipo sessista durante la manifestazione che si è tenuta nella giornata di sabato 7 ottobre a Roma: “La Meloni è una pu****a”, si sente nel filmato postato dalla premier su X.

Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri. pic.twitter.com/3eGmqVrs0O — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 8, 2023

Meloni, cori sessisti dei manifestanti: “Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Landini”

In accompagnamento al breve filmato condiviso sui social, la presidente ha scritto un commento duro e quanto mai diretto: “Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri”.

Le reazioni della politica

Nel frattempo, non si sono fatte attendere le reazioni solidali da parte di deputati di Fratelli d’Italia. Tra questi c’è il presidente di FdI in Senato, Luciano Malandrinai che – si legge da TgCom 24 – ha commentato così la vicenda: “La dirigenza Cgil, sempre pronta ad alzare il dito e bacchettare chi non si adatta ai mutevoli diktat del politicamente corretto, dovrebbe fare qualche corso di aggiornamento ai suoi iscritti che indirizzano a Giorgia Meloni il più scontato e sessista degli insulti”.

Non meno duro il commento della senatrice Susanna Donatella Campione: “Dobbiamo forse pensare che la tutela della dignità delle donne sia principio che vale soltanto quando a essere colpite sono le donne di una parte politica e non sia valore universale?”.