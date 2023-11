Manifestazione PD a Roma, Elly Schlein attacca Meloni: "In un anno solo propaganda"

Nella giornata di sabato 11 novembre si è svolta a Roma, la manifestazione del PD per la pace e protestare contro la manovra del Governo Meloni. Sul palco è salita la segretaria del partito Elly Schlein che ha rivolto durissimi attacchi contro l’esecutivo ed in particolare contro il capo del Governo, Giorgia Meloni. Da segnalare che sono intervenuti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il capo politico del Movimento Cinque Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte.

Manifestazione PD, l’attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni: “Il premierato non esiste in nessun paese”

Proprio il premierato è stato uno dei temi cardine dell’intervento della segretaria del PD, Elly Schlein. A tale proposito ha evidenziato: “È stato un anno di propaganda, un anno di bandierine ideologiche piantate tra gli occhi di chi fa più fatica” per poi osservare anche che “Il premierato non esiste in nessun altro Paese, scardina l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Domani con questa riforma una persona decide la vita del Parlamento, cambia tutto. Smantella la repubblica parlamentare. Noi non ci stiamo, giù le mani dalle prerogative del Capo dello Stato. Dietro c’è una deriva plebiscitaria. Meloni non vuole governare, vuole comandare”.

A stretto giro è arrivata anche la pronta risposta di Giorgia Meloni che, attraverso i social, ha dichiarato: “Cara Elly, noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere”.

Conte: “Qui per confermare il dialogo avviato dal PD”

Anche l’ex presidente Conte è intervenuto durante la manifestazione, dichiarando di voler proseguire “il dialogo avviato con il Pd”: “Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il Paese, nulla di nulla, solo mortificazioni”.

Così, infine, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in apertura: “Abbiamo visto cosa è accaduto con il Pnrr. Per noi quelle risorse erano un sogno diventato realtà. Ma ora da opportunità unica, sembra diventato un fastidio, un impedimentino”.