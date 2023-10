Manovra da 3 miliardi per la sanità: quanto si spende in rapporto al PIL?

Manovra da 3 miliardi per la sanità: quanto si spende in rapporto al PIL?

In Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre sono stati stanziati 3 miliardi di euro in più per la sanità

La Legge di Bilancio, approvata il 16 ottobre, prevede una spesa sanitaria di circa 136 miliardi di euro. Si discute degli interventi specifici nel settore sanitario e del cambiamento nell’incidenza della spesa pubblica rispetto al PIL. Questi temi sono stati affrontati in una puntata di “Numeri” su Sky TG24 il 17 ottobre.

Manovra da 3 miliardi per la sanità: a chi è destinata?

Nella manovra 2024, sono stati stanziati 3 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità, principalmente per aumentare gli stipendi di medici e infermieri, con un incremento previsto di mille euro. Inoltre, 600 milioni saranno destinati a ridurre le liste d’attesa. Nel Lazio, nei concorsi per diventare medici di famiglia, vi sono state 800 domande per soli 207 posti disponibili, un segno positivo per la professione medica. Questi dati provengono dalla FIMMG.

Rapporto spesa sanità e Pil: uno dei peggiori in Europa

La premier Giorgia Meloni ha negato i tagli alla sanità, affermando che la Manovra 2024 porterà quasi 136 miliardi di euro. Tuttavia, come riporta il sito tg24.sky.it, l’aumento è principalmente assoluto, riducendo il rapporto tra Pil e spesa sanitaria. L’Italia è già svantaggiata rispetto ad altri paesi, con un rapporto Pil/spesa sanitaria del 6,8% nel 2022, contro il 10,9% in Germania, 10,1% in Francia, 9,3% nel Regno Unito e 7,4% in Spagna, secondo dati OCSE.