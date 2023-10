La Manovra 2024 approvata dal Consiglio dei ministri include il rinnovo del taglio del cuneo fiscale-contributivo e la riforma delle aliquote Irpef, con l’accorpamento dei primi due scaglioni fino a 28mila euro al 23%. Gli effetti varieranno notevolmente a seconda del reddito.

Irpef, abbassamento dell’aliquota: gli effetti

L’abbassamento dell’aliquota Irpef al 23% per i primi due scaglioni avrà un impatto significativo sulle buste paga. Fino ai 15mila euro annui, si tradurrà in un aumento di circa 60 euro al mese, mentre per redditi fino a 35mila euro all’anno, il beneficio sarà di circa 100 euro al mese. Tuttavia, al di sopra dei 35mila euro, il taglio non è applicabile, riducendo il vantaggio a circa 20 euro al mese. Questa misura non si applica a redditi superiori a 50mila euro. Giorgia Meloni ha precisato che gli effetti positivi sono congelati per i redditi sopra questa soglia.

Stipendi 2024: gli aumenti per scaglioni di reddito

I lavoratori dipendenti con guadagni di circa 29.000 euro all’anno potrebbero constatare un aumento di 110 euro netti al mese, totalizzando 1.400 euro all’anno. Coloro con redditi di 30.000 euro vedranno un aumento mensile di 103 euro. Per guadagni tra 40.000 e 50.000 euro all’anno, l’incremento sarà di 20 euro al mese. Nessuna modifica per redditi inferiori a 15.000 euro o superiori a 50.000 euro. Per pensionati e autonomi con redditi tra 30.000 e 50.000 euro, il beneficio sarà di circa 260 euro. Per quelli con redditi intorno ai 20.000 euro, l’aumento sarà di circa 100 euro.