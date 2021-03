Il numero di dosi del vaccino anti-Covid a Mantova è elevato, ma i prenotati sono pochi.

Nella provincia di Mantova le persone da vaccinare scarseggiano. Le categorie che attualmente sono in lista per la somministrazione dei vaccini (insegnanti e over 80, ad esempio) sono infatti in esaurimento. E’ per questa ragione che si stanno verificando alcuni disagi nei centri di vaccinazione.

A Castiglione delle Stiviere, giovedì 25 marzo, ad esempio, si sono presentate soltanto venti persone a fronte di duecento dosi disponibili.

Le vaccinazioni a Mantova

A raccontare quanto accaduto è stato Michele Nicchio, direttore operativo del gruppo Mantova Salus che ha in gestione il polo vaccinale di Castiglione delle Stiviere. “Siamo al paradosso. Stamattina avevamo a disposizione duecento dosi ma nell’elenco dei prenotati c’erano solo venti persone. Premetto che non siamo noi a gestire le prenotazioni che ci arrivano dalla Regione“, ha detto in base a quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova.

Nel centro di vaccinazione sarebbe possibile effettuare fino a 500 vaccinazioni giornaliere, ma gli operatori sanitari nella giornata del 25 marzo si sono fermati a circa 30 inoculazioni. “Visto che il numero delle prenotazioni era esiguo – ha aggiunto Nicchio – abbiamo chiesto al Poma solo una piccola fornitura di vaccini, circa una trentina, che nel corso della giornata abbiamo erogato e chiesto sempre all’Asst come comportarci nelle prossime ore. Ci hanno risposto che sono in attesa di nuove direttive dalla Regione su chi poter vaccinare“.