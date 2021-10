Manuel Bortuzzo sembra essere in procinto di lasciare la casa del GF Vip a causa di alcuni problemi di salute.

Secondo i rumor in circolazione Manuel Bortuzzo potrebbe essere sul punto di lasciare la casa del Grande Fratello Vip a causa di un’infezione.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip

Nelle ultime ore è diventata sempre più insistente l’indiscrezione secondo cui Bortuzzo sarebbe intenzionato a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Il nuotatore infatti ha accusato alcuni problemi di salute che, già 3 volte, lo hanno spinto a chiedere il consulto dei medici all’interno del programma. “Questa cosa prima mi succedeva una volta ogni sei mesi, adesso mi è successa tre volte in un mese, quindi vuol dire che c’è un problema un po’ più grosso”, ha affermato il nuotatore, rimasto gravemente ferito in una sparatoria nel 2019. A causa del suo problema di salute il nuotatore ha anche affermato che non si starebbe godendo la permanenza nella casa del reality show come avrebbe sperato.

Manuel Bortuzzo: i genitori

Nei giorni scorsi i genitori del nuotatore avevano affermato che alcuni dei problemi di salute di Manuel deriverebbero dal grave incidente da lui avuto nel 2019, quando è stato vittima di una sparatoria (per un presunto scambio di persona).

“L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, ha dichiarato il padre del ragazzo quando, nei giorni scorsi, Bortuzzo aveva accusato per la prima volta il problema.

Manuel Bortuzzo: al GF Vip

Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità. Nella casa del reality show il nuotatore ha incontrato Lulù Hailé Selassié con cui, nelle prime settimane di permanenza, sembrava aver instaurato un profondo feeling. Il rapporto tra i due si è concluso in un nulla di fatto ed è stato lo stesso Bortuzzo a mettere fine alla liaison affermando:

“Non voglio i tuoi baci, per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli.

All’inizio mi sono lasciato andare con te, anzi ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose […] Sono due settimane che dentro sono così. Non mi sento come vorrei essere, quindi i miei sorrisi non sono sorrisi sono segni d’approvazione. Se te ti comporti così con Sophie immagina se ci fidanziamo? Fuori ho trecentomila ragazze attorno. Basta”.

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa di Endemol Shine Italy