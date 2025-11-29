Tra vecchie ferite e nuovi inizi: l’amore di Manuel Bortuzzo tra passato e presente. La ex non ci sta e interviene sui social.

Tra ex e nuove relazioni, Manuel Bortuzzo si trova al centro di attenzioni mediatiche che raccontano tanto della sua vita privata quanto dei sentimenti coinvolti. Tra accuse di strumentalizzazione da parte dell’ex Costanza Di Stefano e la recente presentazione della nuova fidanzata Serena Padovano, emerge un quadro di emozioni contrastanti e di storie che si intrecciano tra pubblico e privato.

Manuel Bortuzzo e la nuova storia d’amore con Serena Padovano

Manuel Bortuzzo sembra aver trovato serenità con Serena Padovano, presentata ufficialmente sui social pochi giorni fa. Il nuotatore ha condiviso un carosello di immagini che ritraggono momenti quotidiani e intimi, accompagnati dalle parole: “Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso. Ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa“.

La giovane, 24 anni, originaria di Angri e laureata in Farmacia, si mostra nei post con un sorriso luminoso e un’eleganza discreta, portando nella vita del nuotatore una ventata di serenità dopo un lungo periodo di clamore mediatico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

“Mi ha strumentalizzata”. Manuel Bortuzzo, duro sfogo sui social dell’ex compagna Costanza

Costanza Di Stefano, ex compagna di Manuel Bortuzzo, ha deciso di rompere il silenzio sulla loro relazione e sulla recente separazione, utilizzando i social per esprimere la propria delusione. In un post su Instagram, la giovane accusa il nuotatore di averla “strumentalizzata” e chiarisce alcune imprecisioni emerse durante una diretta su TikTok. Costanza descrive Manuel come un uomo “volubile”, capace di allontanarsi nonostante le dichiarazioni d’amore poco tempo prima della rottura.

La storia tra loro, iniziata quando l’ex gieffina Lulù Selassié era al centro di vicende giudiziarie, ha avuto momenti pubblici e privati intrecciati: “All’inizio della nostra relazione, ha preferito mantenere la storia segreta per poter dare un’esclusiva al giornale“, ha scritto la giovane, raccontando come la relazione fosse stata ufficializzata solo a fini mediatici.

La vicenda si è conclusa rapidamente: dopo la lettera ricevuta da Manuel il 25 dicembre 2024 e la loro apparizione a Verissimo, la coppia si è separata alla fine di gennaio, lasciando Costanza amareggiata e pronta a condividere la sua verità.