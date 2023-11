Mara Venier, il messaggio della conduttrice sui social: "Ho il Covid, ma ci vedremo domenica prossima"

Mara Venier ha condiviso su Instagram un messaggio nel quale ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute, rassicurando tuttavia che sarebbe presto tornata in diretta.

La televisione di Stato, in questa giornata di domenica 12 novembre ha dovuto fare a meno di una presenza importante: Mara Venier non ha potuto condurre la sua “Domenica In” a causa del Covid che l’ha tenuta a letto. La conduttrice ha comunque tenuto a postare un videomessaggio nel quale ha aggiornato i suoi follower e il pubblico sulle condizioni di salute. Ad ogni modo ha assicurato che per la diretta della prossima settimana sarà nuovamente presente.

Mara Venier, il messaggio della conduttrice sui social: “Pensavo che di avere un’influenza”

Nel messaggio condiviso su instagram, Mara Venier ha spiegato: “Mi sono presa un Covid bello forte, all’inizio pensavo fosse influenza. Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziarvi per i tanti, tanti messaggi, non riesco a rispondere a tutti però grazie dell’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna stare attenti. Ci vediamo sicuramente domenica prossima”.

Cosa è andato in onda al posto di Domenica In

Al posto di Domenica In, è andato in onda nella stessa fascia oraria, dalle 14 alle 17, uno speciale con il meglio della trasmissione. Tra gli ospiti che sarebbero dovuti arrivare in studio c’è anche Teo Mammuccari e ancora Alessandro Gassmann. Erano attesi tra gli artisti anche Mario Biondi e Nino D’Angelo.