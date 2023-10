Mara Venier: "Le mie t**e? Esagerate, stanno su da sole"

Mara Venier ha fatto una confessione piccante sulle sue curve generose e sul suo décolleté.

Mara Venier: la confessione piccante

Mara Venier ha conquistato il pubblico tv grazie alla sua spontaneità e alla sua ironia e, al settimanale Oggi, ha fatto una confessione bollente sul suo décolleté. “Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi. Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’. Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”, ha affermato.

Di recente la showgirl ha confessato che quella di cui è al timone sarà l’ultima edizione di Domenica In da lei condotta e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se sia vero. La conduttrice non ha mai fatto segreto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi adorati nipoti e, negli ultimi mesi, è rimasta accanto a sua figlia (che ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa di suo marito, Pier Francesco Forleo).