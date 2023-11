Salta la diretta della puntata di Domenica In prevista per domenica 12 novembre: Mara Venier ha contratto il Covid.

La nona puntata di Domenica In prevista per il 12 novembre non andrà in onda. La conduttrice Mara Venier si è ammalata di Covid. La presentatrice veneta è stata infatti colpita di recente da una brutta influenza, ma le sue condizioni si sono aggravate e, sottoponendosi al test Covid, ha scoperto di essere positiva. Di conseguenza, la zia Mara non potrà condurre la nona puntata di Domenica In.

Mara Venier positiva al Covid: cosa andrà in onda

Al posto del consueto appuntamento con Domenica In, gli spettatori saranno intrattenuti da un collage delle puntate passate del programma. Un “Meglio di” che rievoca i momenti più emozionanti e divertenti del celebre talk show.

La conferma di Mara Venier

Una brutta notizia per i fan di Domenica In: la conduttrice Mara Venier non potrà condurre la puntata 9 del suo storico programma, in quanto ha contratto il Covid. La redazione di TvBlog ha avuto il privilegio di sentirla e la presentatrice ha confermato le indiscrezioni che stavano circolando riguardo alle sue condizioni di salute.

Mara Venier sta affrontando la malattia

Nonostante la sfida imprevista, Mara Venier affronta la situazione con la stessa grinta che l’ha resa un’icona televisiva. Già immersa nelle cure necessarie, la conduttrice è determinata a superare questa fase difficile e a tornare al più presto alla sua routine lavorativa.