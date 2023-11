Paola Perego, impegnata come concorrente a Ballando con le Stelle, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Paola Perego ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata relativi al suo matrimonio con Lucio Presta e ai suoi figli.

Domenica In, Paola Perego da Mara Venier: i retroscena sul suo matrimonio

Paola Perego e Mara Venier sono amiche da oltre due decenni. La loro complicità è evidente: lo ha dimostrato la recente intervista rilasciata dall’attuale concorrente di Ballando con le Stelle a Domenica In, domenica 5 novembre. Le due donne hanno ripercorso e raccontato alcuni dei momenti passati insieme nel privato come il matrimonio della Perego con Lucio Presta, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo, inclusa la moglie. Il loro è stato e continua a essere un amore vissuto lontano dai riflettori.

Nonostante la riservatezza che l’ha sempre contraddistinta, la conduttrice di Citofonare Rai 2 ha deciso di lasciarsi andare a qualche confidenza mentre si trovava in compagnia dell’amica Mara.

La Perego è convolata a nozze il 25 settembre 2011. In quel periodo, il marito della Venier, Nicola Carraro, era in ospedale per problemi di salute. Presta è stato accanto a Carraro fino a poco prima della cerimonia.

“Stiamo insieme ormai da 26 anni”, ha raccontato la concorrente di Ballando con le Stelle. “Non mi volevo sposare, perché avevamo entrambi divorzi alle spalle. Poi me lo ha chiesto per l’ennesima volta, ho detto sì e c’è rimasto malissimo”.

L’aneddoto

Paola e Lucio, oltre alla vita privata, condividono anche quella professionale. Stando a quanto rivelato dalla Venier a Domenica In, spesso l’agente ha proposto alla moglie degli ingaggi che lei – mai ossessionata dalla visibilità – ha sistematicamente rifiutato.

“Ho assistito a liti con tuo marito, perché lui ti proponeva anche cose interessanti di lavoro e tu dicevi no. Sei abbastanza anomala nel panorama televisivo”, ha detto Zia Mara. E l’amica ha risposto: “È vero. Io non amo esserci per il gusto di esserci, amo esserci se ci sono proposte carine. Grazie a dio ho una vita ricca e non devo fare qualcosa per forza”.

Paola Perego a Domenica In con Mara Venier: i figli, i nipoti, i genitori

Paola Perego, poi, ha parlato della sua famiglia: dei figli Giulia e Riccardo e dei suoi due nipotini Alice e Pietro.

“Giulia e Filippo sono una coppia meravigliosa”, ha raccontato, parlando della sua primogenita. “Lei mi ha voluta in sala parto, oggi Pietro dorme da me almeno una volta a settimana”.

Intanto, la famiglia d’origine della conduttrice vive ancora in provincia di Monza, a Brugherio, dove sua sorella si prende cura della madre anziana. “Mia sorella è una anima pura perché non conosce la cattiveria”, ha detto. “Se ne occupa lei da sempre, perché io sono a Roma. Abbiamo tutti gli aiuti che servono certo, ma la responsabilità dei miei genitori se l’è presa tutta lei”, ha ammesso.

Il padre, invece, è morto nel 2020. “Lui sarebbe impazzito a vedermi a Ballando con le Stelle, perché la sua passione erano le balere”, ha rivelato.