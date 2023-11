Veronica Peparini, 52 anni, è incinta di due gemelle: ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al compagno Andreas Müller, la ballerina ha rivelato di essere in dolce attesa.

Verissimo, Veronica Peparini incinta di Andrea Muller

In occasione della partecipazione a Verissimo, dopo aver ripercorso le tappe salienti della loro storia d’amore, i due ballerini hanno rivelato di aspettare due gemelle. L’annuncio è stato accolto con gioia e stupore dalla Toffanin e con applausi dal pubblico in studio.

“Diventeremo una famiglia allargata. Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta”, ha detto la coppia. La Peparini, poi, ha rivelato di essere già al quinto mese di gravidanza. “Abbiamo avuto bisogno di un aiutino ma ce l’abbiamo fatta. Aspettiamo due gemelle”.

Per quanto riguarda i nomi delle bimbe, la coppia ha rivelato: “Vittoria, Alice, Eva, ma ancora non abbiamo scelto. Una cosa però è sicura: metteremo il doppio cognome, Peparini-Muller”.

Il racconto

“Fino a un po’ di tempo fa potevo nascondere la pancia. Ora non posso più. A casa l’abbiamo detto una settimana fa. Avevo un po’ di ansia con il fatto che io avevo già due figli e non sapevo come i miei genitori l’avrebbero potuta prendere”, ha raccontato la Peparini. “Alla sua famiglia lo abbiamo detto subito perché sapevamo che sarebbero stati super felici diventando nonni per la prima volta. Io invece avevo un po’ di terrore, di pensiero. Invece quando gliel’ho detto mi hanno stupito. Devo dire che sono stati contenti”, ha aggiunto.

La coreografa, poi, ha ripercorso il momento in cui ha informato gli altri suoi due figli della gravidanza. “Qualche giorno dopo l’ho detto anche a loro. Mia figlia non mi creava tanti pensieri perché me lo chiedeva sempre. Mio figlio ha 16 anni, avevo un po’ più di timore. Invece anche lui ci ha stupito perché l’ha presa bene. Da lì ho vissuto la gioia di questa cosa perché mi sono sentita appoggiata e protetta. Abbiamo le famiglie dalla nostra parte. Ci sentiamo forti”, ha detto.

Verissimo, Veronica Peparini incinta: le parole di Andrea Muller

“Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine proprio con lei”. Queste le parole di Andrea Müller rispetto alla gravidanza della compagna. “Avevo il desiderio di diventare papà. Non avrei mai voluto farlo troppo tardi questo passo. Voglio vivere al passo con loro. Voglio essere un papà e un amico. Mi sento già papà. Ho già l’attenzione sul concetto di famiglia”, ha ammesso.