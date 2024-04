Ospite di Belve, Marcella Bella ha svelato un aneddoto su Lory Del Santo. Anni fa, le due sono quasi arrivate alla rissa perché la regista di The Lady si è permessa di avvicinarsi troppo al marito della cantante.

Marcella Bella: rissa sfiorata con Lory Del Santo

Marcella Bella, ospite della puntata di Belve del 16 aprile 2024, si è raccontata senza freni. Tra gli aneddoti inediti, la cantante ne ha svelato uno che coinvolge Lory Del Santo. Anni fa, hanno sfiorato la rissa perché la regista di The Lady si è avvicinata troppo al marito della cantante.

Il racconto di Marcella Bella

Quando la conduttrice di Belve ha chiesto a Marcella di raccontarle una “belvata“, la cantante ha tirato in ballo la regista di The Lady. Bella ha ammesso: “Una volta a Lory Del Santo l’ho mandata a quel paese“. Ha rivelato che, anni fa, si trovava a teatro con suo marito. Ad un certo punto, è arrivata Lory che si è inginocchiata e ha parlato all’orecchio del compagno. Non si conoscevano e Marcella è andata su tutte le furie.

Marcella Bella voleva tirare una scarpa a Lory Del Santo

Marcella Bella ha raccontato:

“Dopo mezz’ora si è rialzata e l’ha rifatto. Allora mi sono tolta una scarpa. Mio marito mi teneva e mi diceva di stare buona. Gliela volevo dare in testa. Allora l’ho chiamata e le ho chiesto se conoscesse mio marito. Lei lo riguarda e mi ha detto di no. No? Allora girati e non voltarti più da questa parte”.

Neanche a dirlo, il racconto della cantante ha divertito i telespettatori di Belve.