Lory Del Santo irriconoscibile: "Sembri Nathaly Caldonazzo"

Lory Del Santo è stata bersagliata dalle critiche sui social a causa di alcuni scatti fortemente ritoccati.

Lory Del Santo: il fotoritocco

Lory Del Santo è stata travolta da una vera e propria bufera sui social, dove si è mostrata con il volto fortemente ritoccato grazie ai filtri in uso sui social. In tanti si sono dunque scagliati contro la showgirl, e c’è chi le ha scritto: “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei”, e ancora: “Hai ingrandito labbra inferiori. Cambi completamente fisionomia. Mi piacevi molto di più prima. Peccato, espressione cambiata”, o ancora: “Ti avevo scambiato per Nathaly Caldonazzo”.

Al momento Lory Del Santo non ha replicato ai commenti di questo tipo e in tanti sui social si chiedono se prima o poi lo farà. Sui social c’è anche chi ha preso le sue difese, e infatti tra i fan c’è chi ha scritto: “Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi”. Lory Del Santo sembra essere riuscita a tornare alla sua vita di sempre dopo un periodo non facile vissuto a seguito della scomparsa di suo figlio Loren.