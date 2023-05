Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Marcella Bella che, via social, ha replicato ad un hater. La cantante ha tirato in ballo Ornella Vanoni e il suo chirurgo estetico.

Marcella Bella si scaglia contro un hater e tira in ballo la Vanoni

Marcella Bella è parecchio attiva sui social e non le sfugge nulla. Nelle ultime ore, la cantante di Montagne verdi ha replicato ad un hater, tirando in ballo Ornella Vanoni e il suo chirurgo estetico. Le parole dell’artista hanno divertito i fan. Tutto è iniziato quando Marcella ha condiviso su Facebook una sua foto all’interno degli studi di Domenica In. Una fan ha commentato: “Quindi sarai a Domenica In, adoro. Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome”.

La replica al vetriolo di Marcella Bella

Ovviamente, Marcella non ha incassato in silenzio e ha asfaltato l’hater. Bella ha replicato:

“Cara mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente mi dispiace devi tenertelo così com’è. Adesso ti mando un bacio”.

La vita di Marcella Bella a Ibiza

Hater a parte, Marcella Bella ha iniziato da tempo una nuova vita a Ibiza. Ospite di Domenica In, ha raccontato: