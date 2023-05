Il 21 maggio 2023, Marcella Bella è stata tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. La cantante ha parlato della carriera, dei figli Giacomo, Carolina e Tommaso e dell’amore per il marito Mario Merello, che dura dalla fine degli anni Settanta.

“L’hai buttata fuori da casa e avevi ragione, l’avevi vista lunga”

Marcella Bella ha dichiarato che, nonostante la loro lunga storia d’amore, continua a essere molto gelosa del marito. Mara Venier ha ricordato un episodio accaduto alcuni anni prima. “Una volta in barca tu eri gelosissima di una che ci provava. Non diciamo il nome adesso, ma l’hai buttata fuori da casa e avevi ragione, l’avevi vista lunga“, ha raccontato la conduttrice, con l’approvazione di Bella.

Già in passato, durante un’intervista a Verissimo, la cantante aveva rivelato di aver fatto diverse scenate di gelosia a Mario Merello nel corso degli anni, in particolare una a causa di Lory Del Santo: Bella e il marito erano a teatro quando la showgirl disse qualcosa all’orecchio di Merello. “La conosci?! Cosa ti ha chiesto?”, chiese subito la cantante al marito, che gli spiegò che Del Santo aveva chiesto informazioni sulla presentatrice.

La showgirl continuò a parlare con Merello, provocando la furia di Bella, che si scagliò contro il marito, dicendogli: “Ah, di nuovo! Tu la conosci, eh!“. La cantante se la prese poi con Del Santo, chiedendole se conoscesse Merello. Dopo il “no” della showgirl, Bella rispose: “Guarda avanti e non pensare a noi”.

“L’amore ti deve far star bene, non ti deve far soffrire”

Durante l’intervista a Domenica In, c’è stato tempo anche per un momento di gelo tra Mara Venier e Marcella Bella. Dopo aver visto una clip di una sua esibizione a Sanremo con il brano Uomo bastardo, la cantante ha commentato che “alle donne piacciono gli uomini che le fanno leggermente soffrire, un po’ s********i”.

“Manco per niente, se è così li dobbiamo mollare subito, perché ti rovinano la vita. L’amore ti deve far star bene, non ti deve far soffrire, te lo dice una che ha sofferto”, è subito intervenuta Venier, che ha poi cambiato velocemente argomento.

Leggi anche: Alluvione in Emilia-Romagna, Gene Gnocchi in lacrime a Citofonare Rai2: “Siamo stati sfollati”

Leggi anche: Laura Pausini posta le foto della sua casa d’infanzia dopo l’alluvione: “Ricorderò con la mente le cose da bambina”