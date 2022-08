Marche, il forte vento spezza il pino simbolo di Borgo Pace: intervenuti i vigili del fuoco

La conta dei danni prosegue in molte parti d'Italia e anche le Marche sono state interessate dal maltempo. Il pino di Borgo Pace è stato spezzato.

Sono ore critiche per il nostro Paese. Sono molte le aree della penisola italiana che sono state interessate dalla violenta ondata di maltempo. Il conto più salato è quello che è stato presentato al Veneto e alla Toscana dove, oltre ai danni ingenti, ci sono state delle vittime.

Le perturbazioni hanno raggiunto anche le Marche. Qui uno dei rami portanti del pino simbolo di Borgo Pace è stato spezzato dalle forti raffiche di vento. Quest’ultimo è poi precipitato sulle macchine che si trovavano parcheggiate nella zona.



Maltempo nella Marche, vento spezza uno dei rami del pino di Borgo Pace

Stando a quanto si apprende, il ramo è caduto nella piazza del paese intorno alle 12 di giovedì 18 agosto. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti anche se, per rimuovere il grosso ramo sono intervenuti i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto liberare i mezzi intrappolati. Per fare ciò è stato necessario tagliare il ramo in più pezzi.

In che modo cambierà il meteo nelle prossime ore

Nel frattempo – segnala il meteo.it – il vortice ciclonico che sta stanziando sopra la penisola, si sta progressivamente spostando dal Nord per dirigersi verso i balcani. La situazione appare comunque in divenire, ma nelle prossime ore dovremo comunque aspettarci tempo stabile e soleggiato su buona parte dell’Italia.

Attese invece perturbazioni al sud.