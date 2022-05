Marco Carta ha tradito il fidanzato Sirio? Ci sono degli indizi social

Il cantante Marco Carta è in crisi d'amore con il suo fidanzato Sirio? Su Instagram appaiono alcuni indizi che fanno pensare ad un possibile tradimento

La storia d’amore tra Marco Carta e Sirio Campedelli è giunta al capolinea? I due, fidanzati ormai da tantissimi anni, sarebbero in crisi, almeno secondo le parole di un noto “gossipparo” da Social Network.

Marco Carta ha tradito Sirio Campedelli? Gli indizi social

Chiariamo subito che non si tratta di una notizia verificata, ma più di una voce Social che sta circolando in queste ore. Chiacchiere che sono partite dopo che Sirio ha postato una criptica storia Instagram. “Puoi raccontare tutte le verità che vuoi ma tutto quello che mi hai fatto lo sappiamo” – sono le parole pubblicate da Campedelli sul suo profilo, senza aggiungere altro e senza taggare nessuno. Il noto gossipparo Amedeo Venza, ha ripostato la storia ipotizzando un possibile tradimento da parte di Marco Carta, facendo anche notare che il cantante al momento non segue più Sirio su Instagram.

Che la loro storia d’amore sia arrivata al termine?

La relazione tra Sirio e Marco Carta

Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito queste ipotesi, perciò non resta che attendere e osservare i prossimi sviluppi. Quello che è certo è che le cose fra i due, fidanzati dal 2013, sembravano andare benissimo almeno fino a pochi mesi fa. Il cantante aveva dichiarato di essere quasi pronto al matrimonio e che in futuro gli sarebbe piaciuto adottare un bambino per completare la famiglia insieme a Sirio.