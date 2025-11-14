Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2026? I tanti fan dell’artista laziale ci sperano. Ecco gli indizi che spingono in questa direzione.

Marco Mengoni: il tour continua

Un 2025 magico per Marco Mengoni, dopo i concerti negli stadi a luglio e il duetto con Annalisa nel brano “Piazza San Marco“, che ha spopolato per tutta l’estate, dallo scorso mese di ottobre l’artista laziale è in tour nei palazzetti italiani, per emozionare i suoi tantissimi fan.

Ma non è finita qui, dal 19 novembre Mengoni farà tappa anche all’estero, Ginevra, Stoccarda, Zurigo, solo alcune delle città che toccherà in Europa. Inoltre, Marco Mengoni ha anche pubblicato un nuovo singolo natalizio, ovvero “Coming Home“, brano in inglese co-scritto con Matt Simons e composto da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e lo stesso Matt Simons. E il prossimo anno? E se Marco tornasse sul palco dell’Ariston?

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2026? Ecco gli indizi…

Un anno come visto davvero inteso per Marco Mengoni. Il 2026, inoltre, potrebbe aprirsi con un grande ritorno, ovvero quello sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, festival che l’arista laziale ha già vinto due volte (con “l’Essenziale” e “Due Vite“). A dare speranze ai fan, lo stesso cantante ai microfoni del Tg1: “quante vite in sedici anni di carriera? Una, ma molto intensa quindi adesso aspetto la seconda. Tornare al Festival di Sanremo? Perché no?! Dipende sempre dal progetto. Io sono sempre quello dell’ultimo momento, quindi non lo so, ma mai dire mai. Non so ancora cosa succederà.“