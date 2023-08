Roberto Saviano ha scritto un messaggio del tutto inaspettato a Maria De Filippi, chiedendole di tornare insieme in televisione. Lo scrittore ha elogiato la conduttrice e il suo lavoro.

Maria De Filippi: l’inatteso messaggio da parte di Saviano

Dopo la cancellazione del suo Insider – Faccia a faccia con il crimine e l’addio di Fabio Fazio e Che tempo che fa alla Rai, Roberto Saviano è pronto per tornare in televisione, ma questa volta su Mediaset. Lo scrittore ha dedicato un articolo a Maria De Filippi, inaspettatamente, elogiando le qualità della conduttrice e aprendo una porta per una possibile collaborazione sul palco di Amici, già calcato in qualità di ospite negli anni scorsi. Nell’articolo pubblicato su Oggi, Roberto Saviano ha parlato delle sue esperienze accanto a Maria De Filippi, con cui condivide un legame speciale, e ha ricordato anche l’attentato mafioso del 1993 contro Maurizio Costanzo e la moglie.

Roberto Saviano scrive a Maria De Filippi: “Dovremmo tornare in tv”

“La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto di vista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano” ha scritto Roberto Saviano sulle pagine di Oggi. Lo scrittore non ha nascosto di essere stato sorpreso dalla sintonia che ha trovato con la conduttrice. “Mai avrei pensato di poter trovare una prossimità con il suo metodo perché lo credevo molto distante e, invece, possiede molti punti secanti” ha aggiunto. I due hanno condiviso vari momenti ad Amici, dove Saviano è intervenuto più volte per parlare ai ragazzi. “Ero titubante, non sapevo come dovevo parlare ai ragazzi e lei mi disse: ‘Sii semplicemente te stesso. Io ti ho ascoltato raccontare e come lo fai mi piace, fallo così, senza pensare di dover arrivare a loro’” ha raccontato lo scrittore.

Roberto Saviano vorrebbe replicare questa esperienza. “Fu un successo incredibile e credo sia ancora qualcosa che dovremmo fare: portare insieme i libri in televisione” è la sua proposta a Maria De Filippi. Lo scrittore ha ricordato anche l’attentato di matrice mafiosa avvenuto in via Fauro nel 1993 contro Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. “L’altro tema che ci unisce riguarda le mafie: anche se non le piace ricordarlo, ha sfiorato la morte. Se a via Fauro nel 1993 il mafioso Salvatore Benigno non avesse tentennato nell’innescare l’ordigno, lei sarebbe stata travolta dalla bomba. Quest’episodio credo abbia trasformato Maria” ha dichiarato Saviano.