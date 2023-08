Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha parlato di Maria De Filippi e dell’ultimo anno della sua vita. La conduttrice è riuscita ad attraversare due lutti importanti e, allo stesso tempo, ha portato avanti in modo eccellente il suo lavoro.

Anche se Uomini e Donne, Amici e Temptation Island hanno registrato ascolti record, Maria De Filippi ha vissuto un anno difficilissimo dal punto di vista emotivo. La conduttrice ha vissuto due lutti difficili, il marito Maurizio Costanzo e l’amico di famiglia Silvio Berlusconi. A parlare di lei è stato Mauro Coruzzi che, tramite il settimanale DiPiù, le ha dedicato bellissime parole. Platinette ha esordito:

Mauro ha proseguito:

“La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso, non deve essere stata facile da accettare per lei, le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era prioritario e, poi, l’ha vista riprendersi. È come se proprio gli insegnamenti di Maurizio le siano stati d’aiuto e lei è tornata al lavoro con ancora maggiore convinzione, come se il lavoro stesso fosse, e probabilmente lo è, il modo migliore per ricominciare, ponendosi ulteriori obiettivi. Così ha inanellato risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in televisione”.