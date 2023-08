Camilla Costanzo, figlia dell’indimenticabile Maurizio, ha svelato qualche dettaglio sul padre e sul rapporto che aveva con Maria De Filippi. Soltanto la Queen Mary è riuscita dove molti di loro sono falliti.

Camilla Costanzo: confessione sul padre Maurizio e Maria De Filippi

Intervistata da Repubblica, Camilla Costanzo si è raccontata come mai fatto prima, svelando diversi aneddoti sul padre Maurizio. Se fosse stato ancora in vita, il prossimo 28 agosto avrebbe compiuto 85 anni. Purtroppo, lo scorso febbraio il suo cuore ha smesso di battere. Il conduttore era un vero e proprio stacanovista, tanto che soltanto Maria De Filippi è riuscita a compiere una specie di miracolo. A raccontarlo è stata Camilla:

“Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”.

Camilla Costanzo: cosa ha trovato dopo la morte di Maurizio?

La Costanzo ha raccontato che solo Maria è riuscita a costringere il padre a concedersi qualche giorno di vacanza. Ovviamente, anche in quelle giornate non riusciva a staccare completamente dal lavoro. Si chiudeva nella sua camera “con l’aria condizionata al massimo, ovviamente a lavorare”. Dopo la sua morte, Camilla ha fatto una grande scoperta:

“Quando è morto abbiamo trovato nel suo ufficio 500 metri quadrati di progetti, alcuni realizzati, altri ancora da realizzare. Montagne di idee che gli hanno fatto compagnia e aiutato a sconfiggere la noia”.

Maurizio Costanzo un padre sui generis

Costanzo è stato un padre sui generis. Camilla ha raccontato che non ha mai fatto una passeggiata con il padre, così come non è mai andata al cinema in sua compagnia. Eppure, “tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni”. Era innamorato del suo lavoro, motivo per cui se volevi trascorrere del tempo con lui dovevi raggiungerlo nel suo ufficio o in uno studio televisivo. “Eppure è stato padre e non solo per noi figli”, ha ammesso Camilla. Infine, la figlia del conduttore ha svelato qualche dettaglio anche sulle sue ultime abitudini alimentari: