Mariah Carey è tornata single. La storia d’amore con Bryan Tanaka, al suo fianco da oltre sette anni, è finita. L’annuncio arriva dal coreografo, che si è lasciato andare ad un pensiero social molto intimo e commovente.

Storia d’amore al capolinea per Mariah Carey e Bryan Tanaka. La cantante è tornata single proprio nel periodo di Natale, dopo oltre sette anni di unione. La notizia è stata resa pubblica dal coreografo che, via social, ci ha tenuto a sottolineare di aver vissuto momenti bellissimi accanto alla cantante.

L’annuncio di Bryan Tanaka

Via Instagram, Bryan Tanaka ha annunciato che la storia d’amore con Mariah Carey è finita. Ha dichiarato:

“Con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale sulla mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette straordinari anni insieme. La nostra decisione di intraprendere percorsi diversi è reciproca, e mentre affrontiamo questi percorsi separati, lo facciamo con profondo rispetto e un senso travolgente di gratitudine per il tempo prezioso che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche sono incisi nel mio cuore per sempre”.

Mariah Carey è una donna straordinaria: parola di Bryan

Bryan Tanaka ha concluso riservando un pensiero anche ai figli della Carey, Mariah e Nick Cannon. Si legge:

“Voglio esprimere il mio amore e la mia gratitudine per Mariah e i suoi incredibili figli, la cui gentilezza ha arricchito la mia vita in modi che le parole non possono catturare. In questo momento delicato, chiedo gentilmente la vostra comprensione, privacy e rispetto”.

Dopo 7 anni Mariah è tornata single ed è pronta a trovare un nuovo compagno al quale dedicare All I Want For Christmas Is You.