Marica Pellegrinelli e Borriello nuova coppia? L’indiscrezione sui due vip

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello stanno insieme? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono una nuova coppia? I due sono stati avvistati insieme in Italia, poi al compleanno dell’ex calciatore a Ibiza e in seguito nella sua villa alle Baleari.

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello: gli avvistamenti

Da mesi Marica Pellegrinelli e Marco Borriello vengono avvistati insieme e, secondo indiscrezioni, i due potrebbero essere una nuova coppia. Dopo il primo avvistamento in Italia Marica Pellegrinelli si era sbrigata a smentire il rumor affermando che lei e il dirigente sportivo fossero soltanto buoni amici, ma a seguire i due sono stati avvistati più e più volte insieme (specie presso la villa dell’ex calciatore alle Baleari, dove lei sarebbe stata ospite per alcuni giorni).

I due confermeranno le voci in circolazione? Al momento sulla questione tutto tace.

Marica Pellegrinelli: il divorzio

Nel 2019 Marica Pellegrinelli ha ufficializzato la sua separazione da Eros Ramazzotti, padre dei suoi due figli (Gabrio Tullio e Raffaella Maria). I due si sono lasciati pacificamente per il bene dei loro due bambini e a seguire lei è stata legata per alcuni mesi a Charley Vezza. In seguito alla sua separazione dal famoso cantante Marica Pellegrinelli ha confessato i motivi alla base della sua decisione: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile.

Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, aveva confessato lei in seguito alla rottura.

Marica Pellegrinelli: i figli

Oggi Marica Pellegrinelli è estremamente legata ai suoi due bambini, che sono rimasti a vivere insieme a lei in seguito alla sua rottura da Eros Ramazzotti.

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice”, ha dichiarato Marica Pellegrinelli in merito alla nascita del suo primo figlio, e ancora: “Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”. Oggi sembra che la modella sia riuscita a trovare una nuova serenità e lei ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto un ottimo rapporto.