La storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sarebbe sbocciata e naufragata nell'arco di pochi mesi.

Marica Pellegrinelli avrebbe messo fine alla sua storia d’amore con Charley Vezza, iniziata dopo la sua separazione da Eros Ramazzotti, con cui è stata sposata per 5 anni e ha avuto 2 figli.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza lasciati

Si sarebbero detti addio Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, sorpresi insieme per la prima volta durante l’estate del 2019 e la cui liaison sarebbe durata appena qualche mese. L’attrice è stata legata per 10 anni a Eros Ramazzotti, padre dei suoi figli Gabrio Tullio e Raffaella.

L’annuncio della loro separazione era stato accolto con enorme tristezza da parte dei fan, alcuni dei quali avevano accusato la modella di aver “tradito il cantante” proprio con l’imprenditore. A difenderla era intervenuto lo stesso Ramazzotti, e Marica aveva continuato – seppure con estrema riservatezza – la sua liaison con Charley Vezza.

La storia tra i due sarebbe però inaspettatamente giunta al capolinea: alla base della separazione, forse, un’incapacità da parte dell’attrice di buttarsi di nuovo a capofitto in una relazione importante, specie dopo tanti anni di matrimonio e con due figli piccoli.





I fan hanno notato che i due avrebbero smesso di mettersi reciprocamente like sui social, e inoltre anche a San Valentino sarebbero stati pizzicati separati (lui in Piemonte dalla famiglia, lei nel locale di Cracco a Milano) e non insieme. Inoltre, durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus, Marica Pellegrinelli sarebbe rimasta in casa da sola e non con Vezza.