Il conflitto nella Striscia di Gaza continua a rappresentare una delle crisi più lunghe e complesse della regione, caratterizzata da un blocco marittimo imposto da Israele, frequenti scontri e tensioni diplomatiche internazionali. Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata sulla Global Sumud Flotilla: oggi l’ultima imbarcazione della missione, la Marinette, è stata intercettata dalla Marina israeliana mentre tentava di avvicinarsi alla costa palestinese.

Flotilla, rientro dei parlamentari italiani e gestione diplomatica

Sul fronte diplomatico, l’Italia ha confermato la liberazione dei quattro parlamentari italiani presenti sulla flottiglia: Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi. Dopo contatti tra il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e il suo omologo israeliano Gideon Sa’ar, i parlamentari sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e rientreranno in patria assistiti dall’ambasciata italiana. Nel frattempo, le autorità israeliane hanno trasferito 473 membri della flottiglia nel carcere di Saharonim, in attesa delle procedure di rimpatrio, previste tra il 6 e il 7 ottobre. La premier italiana Giorgia Meloni aveva chiarito che l’Italia non si sarebbe fatta carico delle spese del rimpatrio, mentre gli organizzatori della Flotilla hanno chiesto di atterrare a Londra o Madrid.

Marina israeliana intercetta la Marinette, ultima nave della Flotilla

L’ultima nave della Global Sumud Flotilla, la Marinette, è stata intercettata dalla Marina israeliana a circa 42,5 miglia nautiche dalla costa, dopo aver accusato problemi meccanici e essersi separata dal gruppo principale di 41 imbarcazioni già bloccate. Video diffusi mostrano i commando navali di Shayetet 13 salire a bordo, mentre le autorità israeliane avevano avvertito che qualsiasi tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva sarebbe stato impedito.

La Marinette, battente bandiera polacca e con sei passeggeri a bordo, è stata descritta dagli organizzatori della Flotilla come simbolo di “fermezza” davanti al blocco e alla repressione. Il capitano australiano, identificato come Cameron, ha spiegato che i problemi al motore avevano rallentato la nave, ma che ora stava procedendo a piena velocità verso Gaza con un gruppo di attivisti turchi e una cittadina dell’Oman.