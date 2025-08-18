Momenti di paura in Calabria per l’eurodeputata Marion Maréchal e il marito Vincenzo Sofo, rimasti coinvolti in un incidente che ha richiesto il loro ricovero in ospedale. I primi aggiornamenti.

Marion Maréchal e Vincenzo Sofo coinvolti in incidente in Calabria

L’eurodeputata francese Marion Maréchal e il marito Vincenzo Sofo, ex parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto in Calabria sabato 16 agosto e al momento si trovano sotto osservazione in ospedale.

La notizia è stata diffusa dall’emittente televisiva Bmftv, che ha citato fonti vicine all’eurodeputata. Secondo queste ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la coppia sarebbe stata colpita frontalmente da un’altra vettura, la quale avrebbe deviato improvvisamente la traiettoria per evitare un animale.

Marion Maréchal e Vincenzo Sofo coinvolti in incidente in Calabria: le loro condizioni

Nonostante la violenza dell’impatto, Maréchal e Sofo non avrebbero riportato lesioni gravi, ma sarebbero stati comunque ricoverati per accertamenti clinici e monitoraggio. In un messaggio diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, Sofo ha raccontato che entrambi hanno avuto la percezione di un rischio mortale e che considerano il fatto di essere usciti dall’incidente senza conseguenze serie come un vero e proprio miracolo. Ha inoltre rassicurato i suoi sostenitori, affermando che lui e la moglie stanno cercando di rimettersi rapidamente in salute.