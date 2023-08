Marracash contro Morgan: "Mentre gratti gli ultimi soldi, non mi nominare più"

Dopo che Morgan l’ha citato nella sua invettiva contro il pubblico allo spettacolo presso il Parco Archeologico di Trapani, Marracash ha replicato a tono. Il rapper ha letteralmente asfaltato Marco Castoldi.

Marracash contro Morgan dopo l’ultimo show di Castoldi

Sabato 26 agosto 2023, durante lo spettacolo dedicato a Battiato al Parco Archeologico di Trapani, Morgan ha commesso l’ennesimo scivolone di stile della sua carriera. Il cantautore se l’è presa con il pubblico, lasciandosi andare ad un monologo da censura. Tra le tante baggianate, Marco Castoldi ha tuonato: “Non sono un personaggio io, andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!“. A differenza loro, Morgan è “il musicista più bravo che potete vedere in questo momento” e non un “jukebox” a cui richiedere canzoni. Mentre Fedez non ha replicato, Marracash ha asfaltato il collega.

Le parole di Marracash

Via social, Marracash ha così replicato a Morgan:

“Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv o dai promoter che ci cascano, ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Per il momento, Fedez non ha replicato a Castoldi, che tra l’altro dovrebbe essere con lui nella giuria di X Factor.

Morgan è il peggior nemico di se stesso: Sky tace

Mentre i fan chiedono la cacciata di Morgan da X Factor, Sky tace. Sul Fatto Quotidiano si legge: