Martina Rossi, morta per sfuggire allo stupro: uno dei condannati premiato dal Coni

Alessandro Albertoni, uno dei due condannati per la morte di Martina Rossi, studentessa genovese precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca per sfuggire a uno stupro, sarà premiato dal Coni per meriti sportivi. Il campione di motocross riceverà la benemerenza del Coni il 10 settembre ad Arezzo. I genitori di Martina Rossi sono sconvolti per questa notizia e si dicono “angosciati da questa situazione“. Albertoni e l’amico Luca Vanneschi sono stati condannati per tentato stupro di gruppo.

La reazione dei genitori di Martina Rossi

La reazione dei genitori di Martina Rossi, che hanno portato avanti una lunga battaglia per avere giustizia, è stata immediata. “Siamo indignati e increduli, speriamo ancora che sia tutto un equivoco. Non possiamo nemmeno immaginare che Albertoni, al posto dei servizi sociali in cui dovrebbe stare per evitare la galera, venga segnalato come un benemerito dello sport” hanno dichiarato. Il Coni ha fatto sapere che si tratta di un riconoscimento assegnato nel 2020 ma che la cerimonia è slittata a causa della pandemia.

Albertoni aveva chiesto di scontare la pena ai servizi sociali. “Albertoni ha una pena ancora interamente da espiare e nessun segno di resipiscenza in ben 11 anni, sinceramente non abbiamo parole. Siamo angosciati da questo fatto” hanno aggiunto i genitori della ragazza.