Nella notte a Massa un incendio è divampato in un appartamento di via Armando Angelini, provocando la morte di un uomo e il ricovero in gravi condizioni della moglie. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri, alcuni dei quali hanno riportato problemi legati all’inalazione di fumo o a incidenti durante il soccorso.

Incendio notturno in un’abitazione a Massa: l’intervento dei soccorsi



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e prestare assistenza ai residenti. Durante le operazioni, tre carabinieri avrebbero riportato conseguenze: due avrebbero manifestato disturbi legati all’inalazione dei fumi sprigionati dall’incendio, mentre un terzo ha subito un infortunio a un arto durante le fasi concitate del soccorso. Tutti sarebbero stati accompagnati al pronto soccorso e presi in carico con codice giallo.

Massa, incendio in un’abitazione: muore un uomo, la moglie trasportata in ospedale

Come riportato da Il Tirreno, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio un violento incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in via Armando Angelini, a Massa, provocando la morte di un anziano residente. La moglie dell’uomo è stata estratta dall’abitazione in condizioni critiche dopo aver respirato grandi quantità di fumo ed è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale Apuane, dove resta ricoverata in prognosi riservata.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo complesso l’intervento e costringendo i soccorritori a operare in un ambiente particolarmente rischioso. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per stabilire con precisione l’origine del rogo, che al momento rimane sconosciuta.