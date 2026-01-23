Nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, è stato ritrovato in via Faltognano a Vinci, in provincia di Firenze, il cadavere carbonizzato di una persona. Sono in corso le indagini, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

L’allarme è scattato dopo che i Vigili del Fuoco erano stati chiamati per un incendio in una legnaia, poi la tragica scoperta del corpo. Al momento non è ancora stato possibile identificare la vittima. Sul posto sono subito giunti anche i Carabinieri della compagnia di Empoli e del nucleo investigativo di Firenze, allo scopo di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenut.

Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per capire cosa sia successo ieri sera a Vinci dove, all’interno di una legnaia, è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, dall’incidente al gesto volontario. Gli inquirenti, però, stanno mostrando attenzione anche per un fatto accaduto poco distante dal luogo dell’incendio. Davanti infatti all’abitazione adiacente la legnaia, una donna, proprietaria dell’immobile, sarebbe stata aggredita da un uomo, forse il figlio, il quale l’avrebbe colpita con un martello. Si indaga per capire se i due fatti siano collegati.