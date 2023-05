Massimiliano Pani parla di Mina: "Mia madre ha rinunciato ai soldi. È un'anima libera"

Massimiliano Pani parla di mamma Mina: "Prima che per la voce, ha vinto per la sua intelligenza"

Guai a chiamarlo figlio d’arte. Massimiliano Pani, figlio dell’attore Corrado Pani e dell’intramontabile Mina, è uno che, in sessant’anni di vita, ne ha viste di cotte e di crude e che alla fine s’è sempre costruito da solo la sua isola felice. In un’intervista al Corriere della Sera si racconta, svelando alcuni retroscena della mitica Tigre di Cremona.

“Detesto i figli d’arte: sono spesso dei piagnoni lamentosi. Per questo motivo ho scelto subito di non fare né l’attore né il cantante: era talmente lampante che non avrei mai avuto la personalità di papà e il genio di mamma, che ho rinunciato subito al confronto” racconta fuori dai denti Massimiliano Pani, che oggi è un apprezzato compositore, arrangiatore e discografico.

Nell’intervista al Corriere della Sera, impossibile non parlare di mamma Mina. A proposito del suo addio alle scene il figlio racconta: “Siamo venuti a Lugano perché voleva mandare noi figli alla scuola pubblica: a Roma o Milano non sarebbe stato possibile. La polemica sulle tasse è assurda. Negli Anni 70 le tasse in Italia non le pagava nessuno. Mina è andata in Svizzera per poterle pagare, perché aveva bisogno di sentirsi una persona normale. Chi dice il contrario non ha capito nulla di mia madre“.

L’addio di Mina sarebbe dovuto all’evoluzione della tv: “Si è ritirata quando ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando. Vent’anni prima di Madonna e trenta prima di Lady Gaga, si traveste: diventa scimmia, culturista, donna barbuta, papera. Ribalta le leggi dell’industria e va avanti imperterrita per la sua strada, con tutti i rischi che una scelta così controcorrente comporta. Prima che per la voce, Mina ha vinto per la sua intelligenza“.

“Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi“

In molti ricordano Mina come una vera diva, ma tutto ciò viene smentito dallo stesso Massimiliano Pani, che della madre racconta: “Mia madre è la persona meno diva del pianeta. È un’anima libera. Lady Gaga, che trasuda talento da ogni poro, ha visto le cover di mamma ed è impazzita. Liza Minnelli sostiene che Mina sia la più grande cantante del mondo. Mamma ha fatto le sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alle lusinghe dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune. Non ama i vestiti né i gioielli, non è un’accumulatrice di oggetti: a Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio“.