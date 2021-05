Matrimoni in Campania, De Luca anticipa la ripartenza del governo: “Consentiti già a maggio 2021. Aiuteremo un importante settore economico"

Matrimoni in Campania, il governatore Vincenzo De Luca anticipa la ripartenza del governo del 15 giugno e annuncia: “Saranno consentiti già a maggio 2021”. Il presidente della Regione Campania lo ha reso noto nel corso del consueto aggiornamento ai concittadini con cui fa il punto della situazione in rapporto a pandemia, provvedimento di contrasto alla stessa e situazione generale.

E per De Luca la ripartenza dei matrimoni è prevista, per la Campania, già dalla fine di questo mese.

Matrimoni in Campania, De Luca anticipa la ripartenza a maggio 2021

Ecco cosa ha detto durante il suo ultimo aggiornamento video con i campani: “Abbiamo messo in piedi una campagna che ci porta a fare 60mila vaccini al giorno. La qualità del servizio di vaccinazione è stata veramente eccellente. Possiamo essere orgogliosi perché abbiamo anticipato la linea politica rispetto ai vaccini”.

Poi De Luca non ha celato l’orgoglio per iniziative e condotte che spesso hanno portato la Regione Campania a fare da apripista per azioni che poi sono state messe in campo dall’Esecutivo nazionale: “Abbiamo parlato per primi di una fase 2 da aprire in Italia, abbiamo anticipato decisioni prese due mesi dopo a livello nazionale per quanto riguarda il comparto turistico-alberghiero”.

Matrimoni in Campania a maggio, De Luca: “Isole immunizzate”

E ancora: “Altrimenti saremmo ancora a fare demagogia e propaganda. Ciò non perché fossimo particolarmente intelligenti noi ma particolarmente insipienti gli altri”. E uno dei risultati di questa politica “speed” e lungimirante è visibile, secondo il governatore, nello sforzo fatto per immunizzare le popolazioni dei principali spot turistici campani in previsione dell’estate ormai alle porte. “Così ci troviamo ad aver completato l’immunizzazione di tutta la popolazione di Procida e Capri; domani mattina completeremo Ischia. Abbiamo avviato a Sorrento la vaccinazione per il personale alberghiero, passeremo ai Campi Flegrei, Costiera Amalfitana e Cilentana”.

Campania, De Luca: “Matrimoni a maggio 2021, sono una realtà economica importante”

E sui matrimoni? L’annuncio è arrivato proprio in sede di aggiornamento: “Anticiperemo anche i matrimoni. Daremo una mano all’industria del wedding nella nostra Regione. Da fine maggio sarà possibile celebrare i matrimoni, è una realtà economica importante in tanti territori della Regione. Lo faremo sulla base di un protocollo di sicurezza che abbiamo già stipulato da molte settimane”.