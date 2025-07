Matrimonio per l'ex tronista Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: bufera so...

Matrimonio per l'ex tronista Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: bufera so...

Nozze vip: l’ex tronista Giovanni Conversano si è sposato con la modella Giada Pezzaioli, dopo 15 anni d’amore. Tra dichiarazioni struggenti, location eleganti ma anche tante polemiche, e scoprirete il perché, sui social si sono scatenati i commenti.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli si sono sposati: polemiche sul matrimonio, ecco perché

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli si sono sposati. L’ex volto di “Uomini e donne” di Maria De Filippi, è convolato a nozze con la sua storica compagna, la modella 31enne, con una celebrazione tenutasi venerdì 25 luglio in Puglia, terra natale di Giovanni e d’adozione per Giada. Ma perché sono scoppiate le polemiche social? Un “dettaglio” non è sfuggito.

L’arrivo della sposa

A precedere gli sposi lungo la navata c’erano i due figli Enea e Ambra, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Giada è arrivata davanti alla chiesa a bordo di una Porsche rossa e la sua emozione si è vista quando, scesa dalla vettura, avvolta nel suo abito da sposa ha raggiunto l’altare. Fuori e dentro la chiesa, arcate di fiori bianchi e fiocchi di tulle.

I festeggiamenti

Dopo la celebrazione religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti alla Masseria Corsano, una suggestiva location che ha accolto sposi e invitati tra balli e canti. Nessun volto noto, però, si è visto tra gli invitati alle nozze di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, ma solo amici e parenti.

La storia d’amore tra Giovanni e Giada

Giovanni e Giada, 15 anni di differenza di età, si sono conosciuti quando lei era appena 16enne mentre Giovanni Conversano era già un volto noto della televisione e aveva circa 31 anni, dopo la popolarità di Uomini e Donne, prima da corteggiatore e poi da tronista.

Contro polemiche e forti pregiudizi, dovuti alla differenza d’età, Giovanni e Giada si amano più che mai, e dopo due figli, hanno deciso di coronare il sogno d’amore!

L’abito che ha scatenato le polemiche

Il giorno post matrimonio i due sposi hanno pubblicato alcune foto che hanno scatenato il web. A dividere l’opinione pubblica è stato l’abito della sposa, un modello firmato Atelier Emé davvero molto scollato sul décolleté, fatto in pizzo, con dettagli di fiori bianchi di stoffa e trasparenze.

All’abito erano aggiunti dei guanti velati con fiori e una lunga coda in tulle. L’abito non è piaciuto, perché è stato considerato da alcuni inappropriato per una cerimonia religiosa ma adatto piuttosto a un evento mondano!

Lo sposo, più sobrio, ha invece scelto un elegante tight di Bottega Dalmut. Su di lei, invece, molti ci sono andati giù pesante. “E’ bella ma esagerata la scollatura per andare in chiesa. Era meglio più coperta”, “lo scollo è fuori luogo”, sono solo alcuni dei tanti commenti. Anche questa volta, un matrimonio tra “volti noti” scatena l’opinione pubblica, sui social c’è sempre qualcosa da commentare!