Matteo Berrettini ospite a C'è Posta Per Te, nella puntata del 17 febbraio, per la storia di un grave lutto

Nella puntata di C’è Posta Per Te, del 17 febbraio, il tennista Matteo Berrettini è stato ospite in una storia di un grave lutto tra due sorelle.

Una storia molto dedicata quella di Matteo Berrettini, nella serata di ieri, 17 febbraio. Una storia di due sorelle, Debora e Denise, a chiamare il programma per la sorella Denise è Debora, poco più piccola di lei.

Un rapporto molto unito tra le due ragazze, ma arriva il momento in cui Debora lascia la città per trasferirsi dal suo compagno Davide. Purtroppo il destino è stato molto crudele con lei, Davide muore 28 anni durante un allenamento di calcio.

Debora a C’è Posta Per Te per chiedere scusa alla sorella Denise

Debora, dopo la morte di Davide, non ha la possibilità di raggiungere la sorella per circa dieci giorni e quando incontra Denise le dice:

«Finalmente sei qui perché avevo bisogno di te». Per questo motivo Debora ha chiamato la sorella a C’è Posta Per Te, vuole chiedere scusa per non esserci stata nel momento del bisogno, con la partecipazione di Matteo Berrettini, idolo della sorella.

Matteo Berrettini a C’è Posta Per Te, le sue parole e la critica del pubblico

«Ti stimo tantissimo, perché affrontare quello che stai affrontando, con la testa alta, è una cosa che mi dovresti insegnare a fare. Nella vita sono stato molto fortunato, non ho affrontato una cosa simile a quella che stai vivendo e stimo il modo in cui lo stai facendo, posso solo immaginare cosa significhi avere sulle spalle un peso di questo tipo. Sei una roccia, l’ho pensato dalla prima volta che mi hanno raccontato la tua storia».

Matteo ha regalato un viaggio alle due ragazze e ha consigliato a Denise di trasferirsi a Milano, in modo da avere Debora più vicino. Questa proposta però non è stata apprezzata dal pubblico che, sui social, ha affermato: