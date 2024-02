C’è un nuovo volto a C’è Posta Per Te, si chiama Giovanni Vescovo ed è il postino che stiamo vedendo quest’anno per la prima volta. Scopriamo di più su di lui.

Il nuovo postino di C’è Posta Per Te

Negli anni ci sono stati diversi ragazzi e anche meno giovani che hanno interpretato il ruolo di postino a C’è Posta Per Te. In questa nuova edizione però Maria ha accolto un volto nuovo, accanto agli altri storici.

Si chiama Giovanni Vescovo, ha 30 anni ed è di Treviso. In realtà non è un volto nuovo in tv perché ha già avuto un’esperienza proprio in uno dei programmi della De Filippi.

Chi è Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo è originario di Treviso ma lavora da anni a Roma come pr nelle discoteche.

Da gennaio 2024 però ricopre l’inedito ruolo di postino a C’è Posta Per Te, programma di Maria De Filippi, conduttrice a cui lui è molto legato.

Non tutti forse lo ricordano, ma il trentenne è già stato protagonista in un’altra trasmissione di successo della regina di Canale 5. Parliamo dell’edizione 2016/17 di Uomini e Donne, dove Giovanni è stato il corteggiatore di Sonia Lorenzini.

Fra di loro l’amore non è sbocciato, invece da quel momento è decollata la carriera di Giovanni e infatti Maria lo ha voluto ancora una volta con sé.

Il ragazzo è entrato a far parte di una squadra ben consolidata di postini, composta da volti storici some Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, e Maurizio Zamboni.