Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani: chi sono gli investitori che hanno comprato la Sampdoria

La Sampdoria è salva. Il titolo della squadra di calcio è stato acquistato ufficialmente dagli investitori Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani dopo giorni di trattative con l’ex proprietà. Massimo Ferrero ha infatti consegnato le chiavi della Samp nella serata di martedì 30 maggio.

La Sampdoria ha nuovi proprietari: ecco chi sono Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani

La nuova proprietà salva così la Sampdoria dal baratro del fallimento, ma nella prossima stagione dovrà comunque partire nel campionato di serie B (in cui è stata retrocessa) con una penalizzazione per non aver pagato in tempo gli stipendi ai suoi dipendenti nel primo trimestre dell’anno.

Manfredi e Radrizzani chi sono? Trattasi di due leader di rispettive società d’investimento, la Gestio Capital e l’Aser Group. Radrizzani ha già da anni interessi nel mondo del calcio, in cui è più noto rispetto a Manfredi. Ha infatti fondato il network Eleven Sports ed è proprietario del Leeds United, squadra di Premier League retrocessa in Championship, la serie B inglese.

Com’è noto, le condizioni economiche della Sampdoria negli ultimi tempi sono peggiorate drasticamente, tanto da potarla vicino alla bancarotta. Nel 2014 la società fu rilevata da Ferrero, ma in seguito all’arresto per reati finanziari dello scorso dicembre la Samp è stata affidata a una fiduciaria incaricata di trattarne la cessione.