Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto nella clinica di Palermo dove il boss di Cosa Nostra si recava per curarsi da un tumore, è caccia ai suoi complici e a chiunque lo abbia aiutato a restare latitante.

Inevitabile per gli inquirenti, dopo essere passati dall’autista a coloro che gli erano vicini, arrivare agli amori e alle relazioni sentimentali, su cui c’è molta curiosità anche da parte dell’opinione pubblica.

Matteo Messina Denaro, le donne del boss

Al momento sotto stretta osservazione degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi anni dell’uomo, ci sarebbero un’insegnante, un’imprenditrice e la ex fiamma storica. Quest’ultima, che risponde al nome di Maria Mesi, è l’unica tra loro ad essere effettivamente indagata per favoreggiamento della latitanza di Matteo Messina Denaro, che è durata ben 30 anni.

Matteo Messina Denaro e la sua ex fiamma

Maria Mesi non è nuova a queste questioni. Già nel 2000, infatti, era stata condannata per favoreggiamento insieme al fratello Francesco. Adesso, le loro case di Bagheria sono state perquisite, computer portatili e telefoni sono stati sequestrati. Nelle lettere inviate all’ex compagno, Maria si firmava Tecla. Secondo le ricostruzioni, Mesi e Messina Denaro sarebbero stati insieme dall’inizio degli anni Novanta in poi, con anche qualche vacanza di coppia tra il 1994 e il 1995, in Grecia.

Sulle altre donne del boss, invece, resta il mistero, anche se secondo alcune fonti sono state interrogate.

Matteo Messina Denaro, le altre

Sulle altre due donne, l’insegnante e l’imprenditrice, è trapelato qualche dettaglio. L’imprenditrice sarebbe una donna sulla sessantina di Campobello di Mazara, separata e madre di una figlia, benestante. Sull’insegnante si sa ancora meno. Secondo le fonti, si tratterebbe di una donna inconsapevole di avere a che fare con un boss, che si è presentata spontaneamente in caserma dopo aver visto le immagini dell’arresto di Messina Denaro in televisione.