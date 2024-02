Matteo Renzi ha annunciato la sua candidatura, alle elezioni Europee, in tutte le circoscrizioni. Punta tutto su Il Centro, considerandolo «la vera novità. L’unica speranza per la politica italiana ed europea».

«Quando ero premier decisi di non candidarmi, mi sembrava poco serio. Eppure ho preso il 40%. Elly Schlein credo si candiderà e vedremo come andrà. Quello di cui sono sicuro è che io farò un bel risultato candidandomi in tutti i collegi. Ci metto la faccia, vedremo chi avrà il coraggio di fare altrettanto».