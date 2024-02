Non ci sono dubbi per il senatore Matteo Renzi su come evolveranno i consensi per la Presidente del Consiglio G. Meloni

Il senatore Matteo Renzi esprime la sua convinzione durante un’intervista presso la redazione di Fanpage.it, affermando che Giorgia Meloni, seppur attualmente forte nei sondaggi, subirà un improvviso crollo di consenso, probabilmente prima o dopo le elezioni europee.

Politica, Matteo Renzi: la Meloni e la gestione della “crisi dei trattori”

Renzi ritiene che, insieme alla gestione “inconcludente” di M5S e PD, ciò aprirà spazi per formazioni centriste.

Critica la gestione della “crisi dei trattori” da parte del governo, sottolineando la mancanza di visione politica e paragonando la linea dei membri del governo come “influencer” anziché politici. Renzi esprime il suo giudizio sul ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, in merito ai danni causati agli agricoltori. Riguardo alla presidente del Consiglio, Renzi esprime la propria opinione, definendola non all’altezza in questo momento e sottolineando la perdita di tutte le battaglie importanti sia in Europa che internamente.

Politica, Matteo Renzi: “Il crollo della Meloni sarà improvviso”

Renzi discute della possibilità di una convergenza con Forza Italia, indicando il desiderio di attrarre voti da chi non si identifica nel populismo di Conte e Schlein e da chi, avendo votato Forza Italia in passato, ora si sente non rappresentato da Gasparri e Tajani, afferma che questa convergenza rappresenterebbe il modo più logico per ristabilire un equilibrio politico centrato.