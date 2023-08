Matteo Renzi torna ad attaccare la Premier Giorgia Meloni: al centro della questione questa volta c’è un tema delicato di cui si parla ormai da diverse settimane, quello del salario minimo.

Il video di Matteo Renzi contro Giorgia Meloni sul salario minimo: “”Pensa che basti convocare una passerella ad agosto?”

Con la solita vena ironica che lo contraddistingue, il leader di Italia Viva ha prima di tutto attaccato Giorgia Meloni per i recenti incontri organizzati per discutere della retribuzione minima, una fortuna che gli abitanti di molti paesi europei già hanno da diversi anni ma anche al contrario manca ai nostri connazionali. “L’Italia ha le tasse più lavoro tra le più alte d’Europa, ma ha gli stipendi tra i più bassi d’Europa. È un bel problema. Per risolvere questo problema, davvero la presidente Meloni pensa che basti convocare una bella passerella ad agosto a Palazzo Chigi?” ha commentato Renzi, che poi ha messo il carico da novanta aggiungendo: “Ieri la Meloni ha invitato le opposizioni, tranne noi di Italia viva, a discutere della legge sul salario minimo. Sapete com’è finita? Zero, nulla di fatto”. Italia Viva, infatti, non ha partecipato all’incontro, scegliendo consapevolmente di non firmare la proposta presentata dagli altri partiti di minoranza.

L’affondo al Cnel di Renato Brunetta

Non pago, Matteo Renzi ha poi sottolineato: